США намерены передать Киеву передовые ракетные системы Координатор Совбеза США Кирби заявил о намерении поставлять Киеву передовые ракетные системы

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Боеготовый зенитно-ракетный комплекс

Соединенные Штаты планируют передать Киеву вооружение, необходимое для боев на юге и востоке страны, включая передовые ракетные системы, заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости. Накануне он призывал продолжать поставлять Украине оружие, чтобы та «продолжала наступление».

Это будет передача им тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы, — сказал он в эфире американского телевидения.

Ранее Кирби сообщал о том, что Штаты в ближайшее время могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. В свою очередь издание Politico писало со ссылкой на источники, что Вашингтон на этой неделе готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере $600 млн. По информации издания, поддержка Украине будет похожа на ту, которая была ранее согласована на сумму в размере $675 млн.