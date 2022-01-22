США могут отправить в Европу несколько тысяч военных из-за Украины

Президент США Джо Байден в настоящее время рассматривает возможность размещения в странах Балтии и в Восточной Европе нескольких тысяч американских военных, а таде корабли и авицию. Такой шаг власти Штатов готовы сделать на фоне растущих опасений относительно возможного вторжения России на Украину. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации издания, в субботу, 22 января, в ходе встречи в загородной резиденции Байдена в Кэмп-Дэвид высокопоставленные сотрудники Пентагона представили президенту несколько вариантов действий, в том числе — предложили отправку в страны Восточной Европы от 1 тысячи до 5 тысячвоеннослужащих. В случае ухудшения ситуации это количество предлагается величить в десять раз.

Как отмечают источники издания, решение Байден примет уже на этой неделе.

NYT пишет, что подобный шаг станет «поворотным моментом» для администрации действующего главы государства. До этого руководство страны занимало сдержанную позицию в отношении Украины и опасалось спровоцировать Россию. Однако переговоры между Москвой и Вашингтоном не принесли результатов, поэтому от умеренной стратегии было решено отказаться.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.