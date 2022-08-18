США скрытно передавали Украине противорадиолокационные ракеты Business Insider: США скрытно передавали Украине противорадиолокационные ракеты

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Globakl Look Press

США тайно передавали Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки, пишет Business Insider. По оценке издания, украинские военные получают ракеты AGM-88 HARM. Только 8 августа представители Пентагона косвенно подтвердили, что США поставили ряд противорадиолокационных ракет, которые могут быть запущены с украинских самолетов.

Сообщения о ракетах, разрушающих радары, на Украине появились в начале августа, после того как сообщалось об обнаружении фрагментов HARM, которые якобы поразили российский зенитно-ракетный комплекс на Украине. Пентагон вскоре подтвердил, что HARM поставлялись на Украину, — передает издание.

AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) — высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Принята на вооружение в 1983 году. Способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции.

Эксперты отмечают, что применение Киевом такого вооружения «окажет лишь ограниченное воздействие» на боевые действия: авиация в конфликте не стала «решающим фактором», поскольку Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.