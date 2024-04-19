США и союзники выдоят Киев до последней гривны. Кто будет отдавать долги?

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Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о выделении Украине помощи более чем на $60 млрд. Тем самым трампист, по сути, перешел на сторону главы Белого дома Джо Байдена, призывавшего возобновить поставки Киеву. Более того, законопроект разрешает передачу ракет ATACMS, которых давно ждут в Киеве. Правда, теперь помощь США будет не подарком, а кредитом. Как бедная Украина будет гасить долги и просуществует ли она до конца действия кредитного договора — в материале NEWS.ru.

Что конгресс пообещал Украине

Накануне Джонсон опубликовал законопроект, который предусматривает выделение Украине помощи на $60,84 млрд. Это та самая сумма, которую Байден пытался передать Киеву с прошлой осени. Согласно документу, большая часть этих средств останется в США. Так, $23,2 млрд уйдут на пополнение вооружений, запасов и на проекты Пентагона, тогда как $13,8 млрд — на прямую закупку вооружений для Украины. Кроме того, $11,3 млрд будут выделены для проведения «текущих военных операций США в регионе», без конкретизации этой формулировки, еще $26 млн — для осуществления надзора над предоставляемой Киеву помощью.

В числе прочего законопроект разрешает президенту США начать поставки ВСУ тактических ракет ATACMS. Ранее Киев просил передать ему вариант этой ракеты с максимальной дальностью 300 км, чтобы поражать цели в Крыму.

Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/Global Look Pess ATACMS

Согласно законопроекту, партнеры и союзники США должны «платить свою справедливую долю» по расходам и заключить с правительством Украины соглашение о возврате средств за прямую экономическую поддержку. То есть помощь Киеву теперь не будет бесплатной — ее окажут взаймы. Правда, после 15 ноября этого года, после президентских выборов, глава государства (им все еще будет Байден) сможет списать до половины задолженности.

Республиканцы с прошлой осени отказывались согласовать пакет помощи Украине. Нынешний документ, голосование по которому назначено на 20 апреля, будет менее масштабным, чем планировалось ранее, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Думаю, и в случае победы Дональда Трампа на выборах помощь все равно продолжится. Ведь украинский конфликт — это уникальный исторический шанс по оказанию давления на Россию. Маловероятно, что США им не воспользуются», — сказал эксперт NEWS.ru.

Байден поддержал законопроект Джонсона, призвав скорее реализовать и другие инициативы. Спикер нижней палаты решил разделить законопроект об оказании содействия союзникам Вашингтона на отдельные документы. Например, в одном из них прописано предоставление помощи Израилю на сумму $26,38 млрд для защиты от Ирана. Другой билль предусматривает выделение $8,12 млрд Тайваню и странам Индо-Тихоокеанского региона для сдерживания Китая. Если законы вступят в силу, то деньги будут перечислены союзникам до конца финансового года (до 30 сентября).

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Почему Киев рад переменам в настроениях республиканцев

Этот день можно назвать праздником для руководства Украины, сказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады политолог Спиридон Килинкаров. По его словам, власти страны преподнесут решение Джонсона как свою промежуточную победу. Политолог предположил, что им удалось разблокировать поток финансовых ресурсов, которых на Украине ждали полгода. Возможно, республиканцы закулисно требовали от президента Украины Владимира Зеленского принятия закона о мобилизации в качестве условия для возобновления поставок оружия, отметил собеседник.

«Похоже, есть прямая связь между спешным принятием Верховной радой Украины закона о мобилизации без поправок и решением Вашингтона снова выделить финансовую помощь. Наверное, закулисная сделка такая: Украина мобилизует 500 тысяч человек, США дают деньги, и киевские генералы берут на себя обязательства к осени осуществить на фронте какой-то прорыв», — высказал мнение Килинкаров.

Бывший украинский депутат подчеркнул, что заокеанским политикам неважно, сколько еще людей погибнет. «Это политический заказ, который нужен Байдену под выборы», — подытожил он.

Как считает американист Борис Межуев, законопроект знаменует собой победу реалистов, близких к администрации Байдена, над изоляционистами, предпочитающими отказаться от управления ситуацией на Украине. По его мнению, среди американских политиков есть две разные силы — те, кто призывает к переговорам с Россией, и те, кто выступает против финансирования Украины. Эти два сообщества близки, но не всегда пересекаются.

«Реалисты считают так: если финансовой помощи нет, то и контроль над Украиной будет потерян, в том числе в плане эскалации конфликта», — сказал Межуев NEWS.ru.

По его словам, задержка на полгода в предоставлении денег Киеву привела к тому, что США начали терять контроль над украинским руководством, а Франция и Великобритания, напротив, начали его перехватывать. По мнению Межуева, с помощью проекта Джонсона американцы вновь демонстрируют, кто хозяин Украины.

«Действия республиканцев могут быть обусловлены стремлением заставить Зеленского действовать более сдержанно», — пояснил Межуев NEWS.ru.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский

Начнут ли США поставки по схеме ленд-лиза

Два года назад, когда началась СВО на Украине, Конгресс США принял закон о ленд-лизе (предоставление военной помощи на особых условиях) для Киева. Байден его подписал. Однако Украина так ничего и не получила в рамках этого документа, а Белый дом использовал другие меры для оказания военной помощи. Срок действия закона истек 1 октября 2023 года, после чего он потерял силу, оказавшись по факту мертворожденным.

Нынешний законопроект нельзя назвать ленд-лизом, хотя в нем и описаны условия кредита, уточнил Килинкаров. Он обратил внимание на то, что Пентагону выделят $23 млрд. При этом американский ВПК изготовит оружие и передаст его европейцам под гарантии. Европейцы в свою очередь поставят Украине в кредит старое вооружение на сумму $13 млрд.

Каковы плюсы и минусы оружейного кредита для Украины

Предоставление помощи Украине взаймы — это скорее больше проблема для Вашингтона, чем для Киева, считает Блохин. По его словам, еще вопрос, будет ли существовать украинская государственность по итогам конфликта.

«Сейчас Зеленский исходит из следующей формулы: бери сколько можно, неважно, что будет дальше. Но если вы даете кому-то в долг и этот человек умирает, то это уже не его проблема, а ваша», — сказал Блохин.

Скорее всего, впоследствии США потребуют возвращения кредитов в виде материальных активов — земли или промышленных предприятий, допустил Межуев. Киев, вероятно, решит эту проблему, но страна надолго окажется в неудобном положении должника, добавил он.

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«Форма кредита избрана в том числе и потому, что, по мнению республиканцев, американские деньги не должны были идти в неизвестном направлении и без всякого контроля. Считалось, что на Украине есть большая коррупционная составляющая. Видимо, так оно и было», — сказал эксперт.

Межуев подчеркнул, что теперь значительная часть кредитов будет направлена американскому ВПК для покрытия понесенных с начала СВО издержек. Незначительная часть будет выделена Киеву на поддержание бюджета. «В любом случае этот пакет вернет Украину к повиновению Соединенным Штатам Америки», — сказал Межуев.

Каковы плюсы и минусы кредита для США

Джонсон, анонсируя свой законопроект, назвал выделение помощи Украине «критически важным» шагом. Однако до недавних пор спикер нижней палаты, как и другие сторонники Трампа, наотрез отказывался помогать Киеву, пока Байден не пойдет на уступки и не закроет мексиканскую границу для мигрантов. Теперь он явно сменил точку зрения, поскольку в новом пакете помощи нет ни слова о проблемах на южной границе США.

При этом Джонсон заявил, что верит в «возможность нападения РФ на НАТО и в то, что в Кремле мечтают о том, чтобы российские войска маршировали по городам Европы». Спикер нижней палаты считает свой документ своеобразным посланием в адрес лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина.

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«Мы — величайшая нация на планете, и мы должны поступать так, как нужно. Мы должны заявить Путину и Си, Ирану и Северной Корее, что мы будем защищать свободу», — цитирует Джонсона CNN.

Спикер не без пафоса заявил, что готов к отставке с поста из-за предложенного законопроекта и что «история рассудит нас за то, что мы делаем».

Некоторые однопартийцы пригрозили сместить Джонсона. Не исключено, что кресло спикера достанется стороннице Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она иронически предложила принять поправку к законопроекту Джонсона, которая обяжет голосовавших за документ депутатов лично вступить в ВСУ.

Виктория Спартц, конгрессвумен от Республиканской партии, являющаяся украинкой по происхождению, отметила, что не поддержит документ. Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал накануне, что у Киева нет плана Б на случай отсутствия помощи со стороны США.

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