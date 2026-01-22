Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:51

США и Китай договорились о разделе TikTok

Semafor: инвесторы из США и ОАЭ выкупят американский сектор TikTok

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США и Китай достигли соглашения по разделению бизнеса социальной сети, американское подразделение выкупят инвесторы, сообщает портал Semafor. Сделка по продаже американского сегмента компании консорциуму инвесторов будет официально закрыта уже на этой неделе.

США и Китай одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake, — рассказали в издании.

Согласно утвержденной структуре сделки, китайская ByteDance сохранит за собой долю чуть менее 20% в новом американском бизнесе. По 15% акций перейдут к Oracle, Silver Lake и инвестиционной компании MGX из ОАЭ. В число совладельцев также войдут Susquehanna International Group, Dragoneer Investment Group и семейный офис американского предпринимателя и основателя компании Dell Майкла Делла. Одобрение сделки обеими странами означает, что TikTok избежит полной блокировки на территории США и продолжит работу под новым управлением.

Ранее стало известно, что администрация TikTok начала массово блокировать комментарии, содержащие эмодзи в виде зеленой коробки с яблочным соком. Эта мера связана с предположениями, что данный смайл может использоваться в качестве замаскированного антисемитского символа.

