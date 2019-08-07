До ухода Джона Хантсмана с поста главы американской дипмиссии в России осталось меньше двух месяцев, но в Вашингтоне так и нет кандидатуры, которая могла бы его заменить. Эксперты сходятся во мнении: президенту Дональду Трампу будет сложно найти человека на эту должность, а потому вопрос может остаться в подвешенном состоянии как минимум до конца 2020 года.
Посол США в России Джон Хантсман подал официальное прошение об отставке — с октября 2019 года. Как ранее писал News.ru глава американской дипмиссии планирует баллотироваться на пост губернатора штата Юта, который он уже занимал в 2009 году. Опрошенные эксперты тогда связывали этот шаг с желанием Хантсмана продолжить политическую карьеру в случае, если президентские выборы 2020 года в США выиграет не Дональд Трамп.
Готовящуюся смену посла США в телефонном разговоре в начале августа обсуждали президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. Как
Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в беседе с News.ru подтвердил предположения американских СМИ, отметив, что президенты не могли обсуждать конкретную кандидатуру нового посла, поскольку у Трампа её просто нет. Он напомнил ситуацию с назначением Майкла Макфола в сентябре 2011 года на должность посла в России: тогда Барак Обама объявил его имя заранее, что, как пояснил Фролов, соответствует установленной практике в случае, если на должность посла рассматривается конкретный человек. Также эксперт выразил сомнение в том, что позиция американского посла в России может заинтересовать кого-либо в текущих политических реалиях.
По его мнению, хорошим кандидатом на пост посла могла бы стать специальный помощник президента США по России и Европе Фиона Хилл, которая присутствовала на переговорах Путина и Трампа в Хельсинки и неоднократно посещала Москву для переговоров. В начале июня стало известно о её готовящемся уходе с поста советника. Однако Хилл не планирует в данный момент продолжать политическую карьеру, и, вероятно, вернётся к научной деятельности.
Директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности США Николай Злобин в разговоре с News.ru выразил мнение о том, что до подведения итогов президентских выборов в США вопрос назначения нового посла в Москву не будет стоять на повестке Трампа.
По словам эксперта, в случае, если Трамп будет избран на второй срок, ему будет необходимо выработать новые принципы выстраивания отношений с Россией. Для реализации таких планов ему понадобится назначить нового главу американской дипмиссии в России.
Сейчас говорить о том, кто может быть новым послом бессмысленно. Посла назначают под задачи, а они не сформулированы и не будут сформулированы до президентских выборов, — сказал Злобин и добавил, что за последние десять лет должность посла США в России очень резко опустилась в глазах американского истеблишмента. — Это — неинтересная работа, на которой нет никаких прорывов и идей. Если есть возможность поехать куда-то ещё, то дипломаты или политики будут выбирать другую страну.