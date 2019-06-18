Грядущая смена специального помощника президента США по России и Европе Фионы Хилл происходит на фоне заметной активизации контактов между двумя странами и возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в конце июня в японской Осаке. Новый кандидат на эту должность — Тим Моррисон — эксперт по вопросам контроля над вооружениями. Смена вектора может отражать стремления американского президента восстановить диалог с Россией в конкретной области, однако грядущие выборы в США оставляют для этого мало шансов.

Новость об уходе Фионы Хилл с поста распространил в Twitter базирующийся в Вашингтоне журналист газеты The New York Times Питер Бейкер. По его словам, грядущее назначение на её должность Тима Моррисона связано с надеждами Трампа заключить соглашение между США, Россией и Китаем, которое придёт на смену двустороннему ДРСМД. Также американский лидер хочет в целом сфокусировать диалог с Россией на конкретной области, а именно на контроле над вооружениями. С учётом того, что в 2021 году истекает строк действия договора СНВ-3, а Россия и США так и не начали переговоров по его продлению, такая логика выглядит убедительно.

Вместе с тем источник News.ru в Вашингтоне сообщил, что Фиона Хилл давно хотела покинуть свой пост, а время после американо-российского саммита кажется ей наиболее подходящим.

Намерения Трампа сфокусироваться на контроле над вооружениями, сфере, способной дать какой-то результат в американо-российских отношениях, совпали с намерениями Фионы Хилл уйти до начала президентской кампании. Она понимает, что тема России будет ещё более токсична на предстоящих выборах, и ей не хотелось бы в это погружаться. Это её личная инициатива — уйти с хорошим реноме, пока ещё возможно, — сказал собеседник News.ru.

При этом он напомнил, что Хилл проработала в Совете нацбезопасности чуть больше двух лет, за которые застала трёх советников Трампа: Майкла Флинна, Герберта Макмастера и Джона Болтона.

Информацию о желании Хилл покинуть пост News.ru подтвердил и эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. По его словам, специальный помощник Трампа после ухода с поста намерена посвятить себя работе над книгой, а одной из причин её ухода стало отсутствие «перспектив большого успеха на российском направлении».

Хилл была и является одним из ведущих специалистов по России в США. Она неоднократно сопровождала Джона Болтона в ходе его визитов в Москву и присутствовала на встрече Путина и Трампа в Хельсинки. Важными аспектами её биографии можно назвать должность директора по стратегическому планированию Фонда Евразии в Вашингтоне, которую она занимала в 1999–2000 годах, а также работу в Национальном совете по разведке в 2006–2009 годах. До того как стать специальным помощником Трампа, она занимала позицию старшего научного сотрудника департамента Европы в институте Брукингса. Хилл также известна как соавтор вышедшей в 2013 году книги «Владимир Путин. Спецагент в Кремле».

Джон Болтон и Фиона ХиллДжон Болтон и Фиона ХиллАлексей Никольский/ТАСС

В отличие от Хилл, Моррисон специализируется исключительно на вопросах нераспространения и контроля над вооружениями. В настоящий момент он занимает позицию специального помощника президента США по вопросам оружия массового уничтожения и биологической защите. До 2018 года Моррисон был директором по политике в Комитете палаты представителей по вооружённым силам и руководил штабом Подкомитета стратегических сил. Моррисон служил в Военно-морском флоте США и имеет степень доктора юриспруденции Школы права Университета Джорджа Вашингтона.

Назначение человека с подобной биографией может служить подтверждением планов Трампа сконцентрироваться на проблематике контроля над вооружениями. Двусторонняя повестка в этом вопросе обширна: начиная от разорванного США договора о РСМД и возможного заключения трёхстороннего соглашения с Китаем до необходимости продления СНВ-3 и даже новой сделки по иранскому атому. Вместе с тем американские эксперты со скепсисом относятся к подобным инициативам. Если ситуация на приоритетном для Вашингтона направлении выглядит малообещающе, то такие проблемные векторы, как Сирия, Украина, КНДР и Венесуэла, и вовсе отходят на задний план. С учётом специфики Моррисона следует ожидать пробуксовки на этих направлениях.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Максима Сучкова, позиция Моррисона по Сирии и Украине будет соответствовать линии администрации Трампа, поэтому каких-либо изменений с его назначением ожидать не стоит. При этом эксперт позитивно смотрит на диалог по контролю над вооружениями.

Если мы исходим из того, что нам с американцами нужно найти какие-то развязки, где мы можем сотрудничать, то назначение такого человека положительно. Он заточен на тематику контроля над вооружениями. Нам нужно работать над продлением СНВ-3, назначение Моррисона может быть хорошим знаком, — сказал Сучков News.ru.

Владимир Фролов придерживается противоположного мнения и напоминает, что Моррисон — «человек Болтона, реализующий его повестку на слом режима договоров по контролю над вооружениями».

Поскольку в российско-американских отношениях на ближайший год тема возможности продления СНВ-3 будет доминировать, то его назначение выглядело бы логичным, хотя портфель Фионы включал ещё всю Европу. Тим для нас плохой знак — продления СНВ-3 не будет, — отметил Фролов News.ru.

Вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на их реализацию, станет грядущая гонка за пост главы государства. Старт избирательной кампании Трампа намечен на осень этого года, а значит, тема российского вмешательства будет подогреваться в Штатах с новой силой. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера позволил действующему президенту чувствовать себя свободнее в вопросе выстраивания отношений с Москвой. Но одновременно с этим представленные в докладе данные дали демократам повод для продолжения собственного расследования в его отношении. Чем ближе дата новых выборов, тем больше информации о предполагаемом российском вмешательстве будет появляться в информационном поле вне зависимости от того, есть оно или нет.

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