Новость об уходе Фионы Хилл с поста распространил в Twitter базирующийся в Вашингтоне журналист газеты The New York Times Питер Бейкер. По его словам, грядущее назначение на её должность Тима Моррисона связано с надеждами Трампа заключить соглашение между США, Россией и Китаем, которое придёт на смену двустороннему ДРСМД. Также американский лидер хочет в целом сфокусировать диалог с Россией на конкретной области, а именно на контроле над вооружениями. С учётом того, что в 2021 году истекает строк действия договора СНВ-3, а Россия и США так и не начали переговоров по его продлению, такая логика выглядит убедительно.

She will be replaced by Tim Morrison, who joined the NSC last year as adviser for weapons of mass destruction and biodefense. Trump hopes to shift the relationship with Russia to talk more about arms control, including a possible US-Russia-China treaty to replace the defunct INF.