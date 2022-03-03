США достали нефть из стратегических запасов из-за перебоев на рынке

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По словам президента США Джо Байдена, Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем в Европе совместно с Западом, поскольку изначально планировала проведение спецоперации на Украине. Такие слова содержатся в ежегодном послании «О положении в стране,» с которым Байден будет выступать в ближайшие часы перед Конгрессом США, выдержки выступления распространила пресс-служба Белого дома. Их приводит ТАСС.

Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине....