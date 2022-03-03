США достали нефть из стратегических запасов из-за перебоев на рынке
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:59, 02 марта 2022
Фото: motiva.com
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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что американские власти приняли решение высвободить 30 миллионов баррелей нефти из американских стратегических запасов для борьбы с перебоями на рынке. Она добавила, что президент Байден лично уполномочил её взять на себя это обязательство от имени США. Всего странами — членами Международного энергетического агентства (МЭА) будет высвобождено 60 млн баррелей нефти, сообщает РБК.
Принято решение о высвобождении 30 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва. Мы готовы принять дополнительные меры, если того потребуют условия, — рассказала Грэнхолм.
Она добавила, что решение было принято на фоне специальной операции России на Украине.
Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США планируют закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов. Отмечается, что решение может быть принято в ближайшие 24 часа. Эти меры, по информации издания, станут частью консолидированного ответа Запада на действия России на Украине. Евросоюз в свою очередь запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.