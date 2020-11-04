Спецслужбы США не фиксировали серьёзных хакерских атак во время выборов

https://static.news.ru/photo/ba4496b2-1ea7-11eb-b681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Global Look Press

Спецслужбы Соединённых Штатов Америки пока не зафиксировали никаких признаков масштабного вмешательства хакеров в ход голосования на выборах президента США, передают местные СМИ со ссылкой на руководителя Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса.

После нескольких лет планирования и опасений, в день выборов в 2020 году не было замечено никаких крупных кибератак <...> Я думаю, что вы видите результат трёх с половиной лет активного сотрудничества (различных американских ведомств. — NEWS.ru), — передаёт телеканал NBC со ссылкой на Кребса.

Глава ведомства отметил, что его коллеги подготовились намного лучше, чем это было в 2016-м. На пост лидера США претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов. Подсчёт голосов на выборах главы США в штате Невада возобновят в 9:00 по местному времени (21:00 мск), заявили в избирательной комиссии региона.

На момент обработки 86% бюллетеней комиссия проанализировала все бланки, отданные очно досрочно, а также все голоса явившихся на участки 3 ноября и все документы, переданные по почте до 2 ноября включительно.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.