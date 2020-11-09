Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет свой пост

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Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в ноябре уйдёт со своего поста. Об этом заявил глава Госдепа США Майк Помпео. Исполнять обязанности спецпредставителя будет помощник госсекретаря Джоэл Рэйберн.

Посол Джеймс Джеффри, прослуживший почти два с половиной года спецпредставителем по контактам с Сирией и специальным посланником во Всемирной коалиции по борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ), уйдёт в отставку с обоих постов в этом месяце, — говорится в опубликованном Госдепартаментом заявлении Помпео.

Он также отметил, что должность посланника в коалиции займёт координатор по борьбе с терроризмом Натан Сейлс.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны страны Марка Эспера. Временно исполнять обязанности министра обороны будет руководитель Национального антитеррористического центра Кристофер Миллер.