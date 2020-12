Спецпредставитель США обвинил Россию в уклонении от встреч по ДСНВ

Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о готовности Москвы к переговорам и ожидании реакции со стороны Вашингтона.

. @KremlinRussia_E , we already responded, repeatedly. 5 times we offered, incl. in writing, to meet to finalize the freeze/extension deal to which Putin agreed. @RussiaMFA rejected all mtgs. All we need to do is define what we are freezing, the cap level & start verification talks https://t.co/shVdHFtckg