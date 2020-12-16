Спецпредставитель США обвинил Россию в уклонении от встреч по ДСНВ

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Российская сторона неоднократно отклоняла предложения Вашингтона о встречах по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Мы уже реагировали, неоднократно. Пять раз предлагали, в том числе и в письменной форме, встретиться для завершения сделки по замораживанию/продлению соглашения, на которую согласился Путин. МИД России отклонял все встречи. Всё, что нам нужно сделать, это определить, что мы замораживаем, уровень ограничений и начать переговоры о проверке, — написал он в Twitter.

Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции о готовности Москвы к переговорам и ожидании реакции со стороны Вашингтона.

. @KremlinRussia_E , we already responded, repeatedly. 5 times we offered, incl. in writing, to meet to finalize the freeze/extension deal to which Putin agreed. @RussiaMFA rejected all mtgs. All we need to do is define what we are freezing, the cap level & start verification talks https://t.co/shVdHFtckg — Presidential Envoy Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) December 17, 2020

В посольстве РФ в США назвали слова Биллингсли спекуляцией. Дипломаты подчеркнули, что российский лидер «расставил точки над i». РФ готова продолжить диалога по продлению ДСНВ и к переговорам по другим вопросам.

Мы ожидаем реакции от наших партнёров, — отметили в посольстве.

Договор СНВ-3 между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Как ранее писал NEWS.ru, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что избранный президент США Джо Байден понимает необходимость продления Договора. Однако его приход к власти не означает, что «у нас всё будет очень гладко» по данному вопросу.