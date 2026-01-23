Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 16:15

SpaceX рассматривает крупнейшие банки США для проведения IPO

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американская компания SpaceX миллиардера Илона Маска начала подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), пишет британская газета The Guardian. По ее информации, для проведения сделки рассматриваются Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley.

Компания SpaceX налаживает связи с банками Уолл-стрит, поскольку Маск планирует провести масштабное IPO. Американская аэрокосмическая технологическая компания в прошлом году вела переговоры о продаже части акций частной компании, в результате чего ее стоимость оценивается в $800 млрд, — говорится в материале.

По информации Financial Times, выход на биржу может состояться уже в этом году. Компании требуются значительные средства для реализации новых амбициозных проектов, включая лунные миссии, создание колонии на Марсе и запуск космических дата-центров для ИИ.

Ранее американские СМИ писали, что Илон Маск вернулся в большую политику и готов финансировать кампанию республиканцев на промежуточных выборах 2026 года в США. По словам аналитиков, самый богатый человек мира уже выделил $10 млн (760,4 млн рублей) их кандидату в сенат, а его прохладные отношения с президентом США Дональдом Трампом потеплели.

