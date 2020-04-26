Советник Трампа допустил повторение Великой депрессии

https://static.news.ru/photo/7f1ba440-87d0-11ea-8c4e-fa163e074e61_660.jpg Кевин Хассетт Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Безработица в Соединённых Штатах может вырасти до показателей Великой депрессии 1930-х годов — крупнейшего экономического кризиса XX века, заявил старший советник президента США Кевин Хассетт.

Не стоит заблуждаться, ситуация [с экономикой] реально тяжёлая. Наша экономика испытывает крупнейшее потрясение. <...> Возможно приближение безработицы к уровню, отмеченному во времена Великой депрессии, — цитирует ТАСС интервью Хассетта.

По словам представителя Белого дома, США начали каждые десять дней терять столько же рабочих мест, сколько лишились по итогам всего финансового кризиса 2008 года.

Хассетт добавил, что американский ВВП во втором квартале 2020 года может обрушиться сильнее, чем когда-либо в истории.

Как писал NEWS.ru, ранее Хассетт оценил в 3% ВВП урон только от закрытия школ. С марта в Соединённых Штатах действуют режим чрезвычайной ситуации и карантин по коронавирусу.

Число заражённых в США превысило 938 тысяч человек — это треть от всех подтверждённых случаев COVID-19 в мире.