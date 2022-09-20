Советник Байдена заявил, что в России могут объявить мобилизацию Салливан: Белый дом знает, что Путин готовится объявить мобилизацию

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белому дому известно о планах российского лидера Владимира Путина объявить мобилизацию, сообщает Breaking The News. Политик отметил, что если подобное решение будет принято, то Украине придется оказывать сопротивление ВС РФ.

Нам известны сообщения о том, что Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию, — сказал Салливан.

Госдума 20 сентября одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт». Согласно тексту документа, в кодексе также изменится ряд пунктов: так, слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменятся на «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что введение Госдумой понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время» направлено на то, чтобы усилить ответственность военнослужащих и призывников. Он также пояснил, что о мобилизации речи сейчас не идет, поскольку нововведения направлены на восстановление базы мобилизационного развертывания и проведение сборов.