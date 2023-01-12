Сотрудницу полиции в США уволили за секс с шестью коллегами

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Полиция штата Теннесси в США уволила замужнюю сотрудницу из-за интимной связи с шестью коллегами, сообщает Daily Star. Поданным таблоида, женщина обменивалась с ним откровенными снимками, а также занималась сексом в рабочее время.

СМИ сообщает, что руководство отдела провело расследование, в результате которого четверо любовников сотрудницы полиции также лишились работы, еще двое сохранили свои посты, однако были отстранены от службы.

Ранее в Великом Новгороде уволена заведующая гинекологическим отделением центральной городской больницы за прием пациентов в пьяном виде. Поводом для увольнения стали появившиеся в Сети видео. Ролики сняла пациентка, которую ночью привезли на скорой. В ответ на претензии женщины завотделения начала грубо с ней разговаривать, называя больной и шизофреником. Еще больше врач разозлилась, когда пациентка вызвала полицию.

Руководство Amazon запланировало уволить более 18 тысяч сотрудников. Гендиректор компании Энди Джесси в обращении к работникам сослался на «неопределенность в экономике». Кроме того, Джесси напомнил, что в течение последних лет IT-гигант активно нанимал новых сотрудников.