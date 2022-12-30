Члены парламента Великобритании попали в центр секс-скандала Times: членов британского парламента обвиняют в связях с проститутками

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Членов парламента Великобритании заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов. Об этом пишет газета Times. По данным издания, парламентарии были предупреждены, что подобное поведение представляет для них риск из-за угрозы шантажа.

Членов британского парламента во время зарубежного визита встретили работники секс-индустрии, — написал в своем материале обозреватель издания Генри Зеффман.

По словам журналиста, обвинения парламентариев вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных групп — неофициальных органов депутатов и пэров, обсуждающих на отдельных собраниях особые темы.

Зефманн рассказал, что ряд таких групп устраивают командировки, формат которых предусматривает оплату поездки из бюджета. Теперь выясняется, что эти поездки могут служить для развлекательных целей и оплачиваться средствами налогоплательщиков.

Один из источников в правительстве страны заявил, что подобное поведение парламентариев «просто ошеломительно». Он отметил, что если представители недружественных государств получат фото или иные доказательства неподобающего поведения британцев, это может обернуться для страны большими проблемами.

Ранее психолог-сексолог Владислав Франтов заявил, что заниматься сексом лучше при свете, поскольку это дает много информации о реакциях партнера и повышает возбуждение. По его словам, большинство мужчин визуалы и женщин тоже зачастую возбуждает тело партнера, а если имеет место стеснение, то нужно работать с первопричинами. При этом нет никакой необходимости держать люстру в спальне включенной, для этого подойдут светильники и даже гирлянды, которые придадут обстановке эротичность