Сможет ли Трамп снова стать президентом США и что это принесет России

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис решил выйти из президентской гонки в США. Политик, за которого на днях проголосовало 20% республиканцев в штате Айова, призвал своих сторонников теперь поддержать Дональда Трампа. Это повышает шансы экс-главы государства на успех на выборах президента США в ноябре 2024 года. Сможет ли Трамп, уже пообещавший разрешить конфликт на Украине за сутки, вернуться в Белый дом и чем это обернется для России — в материале NEWS.ru.

Почему Десантис покинул президентскую кампанию

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис 21 января объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, если бы он мог «сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода», в рамках предвыборной кампании, то осуществил бы это. 45-летний политик добавил, что не планирует просить своих сторонников «безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы», если у него «нет четкого пути к победе».

Затем Десантис поддержал Трампа в дальнейшей борьбе за пост главы государства. Губернатор напомнил о разногласиях с бывшим американским лидером, но добавил, что Дональд в любом случае «превосходит действующего президента Джо Байдена».

Сам Трамп в эфире телеканала Fox News уже с благодарностью принял жест вчерашнего соперника, назвав его поддержку большой честью. «Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена — худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны», — сказал политик.

Кандидатов на пост главы государства начали определять 15 января. В тот день в штате Айова прошли первые в США республиканские кокусы — от праймериз они отличаются тем, что их организовывают сами партии на муниципальном уровне, и обычно такие встречи проходят в неформальной обстановке. Граждане собирались в церквях, школах, библиотеках и клубах для обсуждения кандидатов, затем прошло голосование.

По итогам кокусов Трамп получил 51% голосов, второе место занял Рон Десантис с 21,2%, а бывший постпред США при ООН Никки Хейли получила 19,1%, сообщал ТАСС. Во вторник, 23 января, в штате Нью-Гэмпшир пройдут уже не кокусы, а праймериз. Сами выборы президента США намечены на 5 ноября.

Что предлагал Десантис США

С 2013 по 2018 год республиканец Рон Десантис был членом палаты представителей конгресса, а в 2019-м стал губернатором Флориды. На этом посту он продвигал инициативы, связанные в том числе с гендерной повесткой — речь о серии законопроектов, получивших название Let kids be kids («Пусть дети остаются детьми»). Тогда, в частности, были ограничены хирургические операции по смене пола среди несовершеннолетних. Десантис поддержал принятие закона штата под названием Don`t Say Gay Bill («Не говори о геях»), согласно которому в начальных классах школы было запрещено проводить уроки о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Также при республиканце во Флориде запретили аборты после шестой недели беременности.

О намерении участвовать в президентских выборах Десантис объявил в мае прошлого года. Тогда многие называли его наиболее сильным соперником Трампа в борьбе за «республиканскую номинацию».

Лозунг Десантиса — «Никогда не сдавайся». В рамках предвыборной программы он обещал отменить налоги для малоимущих, завершить строительство стены на границе с Мексикой, сократить госрасходы и внешний долг, сделать США «энергетически независимыми».

Что касается внешней политики, то губернатор называл главным противником США не Россию, а КНР. Десантис требовал сосредоточить все усилия на «противодействии китайскому экономическому и культурному влиянию». Что касается украинского конфликта, то присоединение Крыма и Донбасса к России он назвал «незаконным», но при этом призвал Штаты «свернуть безвозмездную помощь Украине». Десантис считает конфликт Москвы и Киева «территориальным спором», который к национальным интересам США не относится.

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru предположил, что большинство сторонников республиканца теперь поддержат Трампа.

«Они оба правые популисты и консервативные политики. И я думаю, что в общем-то основная часть электората Десантиса, у которого по последним рейтингам общенациональным было в районе 10–12%, перетечет именно к Трампу», — предсказал политолог.

С какими лозунгами идет на выборы Трамп

Дональд Трамп был президентом США в 2017–2021 годах. По истечении своего срока он не смог переизбраться, проиграв Джо Байдену. Новую кампанию Трамп начал со слов, что сейчас «более зол», чем когда-либо, сообщил CNBC. После проигрыша нынешнему главе США его имя фигурировало в нескольких скандалах — например, шли суды, связанные со штурмом Капитолия, его обвиняли в подлоге финансовых документов и другом.

В ходе нынешней кампании Трамп в свою очередь требует провести расследование в отношении Байдена. В рамках своей программы экс-президент планирует запретить смену пола для несовершеннолетних, предусмотрев за это уголовное наказание. По словам Трампа, вместе со своей командой он собирается «остановить леворадикальных расистов и извращенцев, которые пытаются „что-либо внушить“ американской молодежи». Бывший глава Штатов хочет упразднить в учебных заведениях половое просвещение и ввести уроки «патриотического воспитания».

В КНР Трамп тоже видит угрозу — политик предлагает отказаться от китайского импорта товаров первой необходимости и даже запретить жителям Поднебесной владеть долями в стратегических областях экономики США.

Выступая на митинге своих сторонников 20 января, Трамп заявил, что достигнет мирного разрешения конфликта на Украине сразу после своей возможной инаугурации. Он пообещал это сделать за 24 часа.

Сможет ли Трамп стать кандидатом от республиканцев

Дудаков допустил, что небольшая часть сторонников Десантиса отдаст предпочтение Никки Хейли, а не Трампу. Согласно данным опроса CNN, ее поддерживают 32% первичных избирателей-республиканцев в Нью-Гэмпшире (у Трампа — 39%). Уточняется, что это число у Хейли выросло «на 12 процентных пунктов со времени последнего опроса CNN/UNH в ноябре, продолжая восходящую траекторию, начавшуюся прошлым летом».

Как предположил Дудаков, на голосовании в Нью-Гэмпшире Хейли может получить «значимый результат», но особых шансов у нее не будет, в отличие от ее конкурента. «И Трамп уже ближе к марту станет очевидным победителем праймериз», — считает эксперт.

Американист Борис Межуев напомнил, что 62% сторонников Десантиса готовы проголосовать на праймериз за Трампа, а около трети — за Никки Хейли.

«Но стоит также учитывать, что сам Десантис поддержал именно Трампа, а значит, это еще более усилило его позицию. Отмечу, что Десантис объявил о своем решении накануне праймериз в Нью-Гэмпшире. Если Трамп победит в этом штате с большим отрывом, более 30% голосов, то у Хейли не будет никаких перспектив», — предположил политолог в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, в ходе праймериз в штате Южная Каролина конкурентка Трампа «тоже провалится». Как добавил Межуев, некоторые полагают, что Байден будет призывать голосовать за Хейли — в рамках праймериз демократов, но «это маловероятно».

Почему у Трампа больше шансов прекратить украинский конфликт

Если Трамп победит на выборах, политика сильно изменится по многим направлениям, полагает Дудаков.

«Здесь вполне вероятны переговоры с будущей администрацией Трампа, учитывая, что для него вопрос Украины непринципиален. Он уже не раз говорил, что готов разрешить этот кризис, в том числе намекая на возможность раздела Украины с передачей России всех территорий, где большинство составляет русскоязычное население», — высказал мнение политолог.

Межуев считает, что «Америка готовится» к возвращению Трампа — избиратели видят в нем человека, способного решить проблемы США, в том числе внешнеполитические. По его мнению, стратегия Байдена «признана слишком радикальной».

«Трамп попытается восстановить отношения с Саудовской Аравией, занять более жесткую позицию в отношении Израиля и завершить конфликт на Украине. Трамп может рисковать своей репутацией, в отличие от демократов, поэтому у него гораздо больше возможностей прекратить боевые действия на Украине», — прогнозирует Межуев.

По словам политолога Дмитрия Суслова, в годы своего правления Трамп не раз отзывался о Путине в позитивном ключе, хотя отношения Вашингтона с Москвой становились все хуже. Эксперт напомнил, что именно при бывшем главе США Украина стала получать летальное оружие — ракетный комплекс Javelin, а Штаты ввели «неотменяемые санкции» против России.

«Во второй президентский срок, если он будет, мы сможем наблюдать нечто похожее», — предрекал эксперт.

В то же время идеи Трампа о завершении конфликта «за сутки» в Киеве не оценили. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта инициатива его «немного пугает». Он также пригласил Трампа прилететь в Киев.

Москва не понимает, как обещания Трампа по скорому урегулированию украинского конфликта могут быть реализованы, заявил 22 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как он добавил, никаких контактов на этот счет с кандидатом в президенты США не было.

