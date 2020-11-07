СМИ: жена Дональда Трампа собирается подать на развод

https://static.news.ru/photo/941d259e-21c2-11eb-b626-fa163e074e61_660.jpg Мелания Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Супруга нынешнего главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа — Мелания — хочет подать на развод после оглашения итогов президентских выборов в США. СМИ, цитируя экс-помощницу семьи лидера государства Омаросу Маниголт-Ньюман, уверены, что первая леди давно думала о разрыве и ждала, пока супруг покинет Белый дом.

Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашёл бы способ её наказать, — цитирует портал Daily Mail знакомую Мелании.

Другая помощница — Стефани Волкофф — в свою очередь отметила, что все 15 лет совместной жизни Мелании и Дональда Трампа были «сделкой», и они даже спали в отдельных комнатах Белого дома.

Сама же первая леди утверждала, что у них с мужем замечательные отношения. Однако журналисты в США полагают, что подобные заявления ей необходимо делать из-за составленного брачного договора. Сайт также отметил, что Мелания Трамп могла ранее вести переговоры о пост-брачном соглашении, чтобы впоследствии их ребёнку перешла положенная часть наследства отца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после президентских выборов в США может поменяться не только глава государства, но и первая леди. Дизайнер Юлия Беляева сравнила стиль Мелании Трамп и Джилл Байден с точки зрения соответствия почётной роли супруги президента.

Выборы лидера состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Нынешний руководитель США Дональд Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых регионов. В частности, он хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании, 20 выборщиков от которой могут обеспечить ему итоговый успех.