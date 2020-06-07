СМИ: задержавшие Флойда полицейские работали в проблемном участке

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Полицейские третьего участка полиции в Миннеаполисе, сотрудники которого задержали Джорджа Флойда, оказались частными ответчиками по искам о превышении полномочий и насилии, выяснило местно издание Star Tribune.

По его информации, в 2007-2017 годах городские власти потратили $2,1 миллиона на урегулирование исков о неправомерных действиях, поданных против сотрудников третьего участка.

Один полицейский пнул подозреваемого в наручниках, так что раздробил ему челюсть. Офицеры на парковке били и руками, и пистолетом подозреваемого, которому вменялось не тяжёлое нарушение, а связанное с наркотиками, — цитирует публикацию локальной газеты РИА Новости.

В Star Tribune заявили, что жестокий стиль работы в третьем участке сильно отличался от методов остальной миннеапольской полиции.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая. Мужчину заподозрили в использовании поддельной 20-долларовой банкноты при оплате покупки в магазине. При задержании полицейский Дерек Шовин задушил подозреваемого.

Убийство привело к массовым протестам против полицейского насилия и расовой дискриминации, которые в десятках городов США сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством. Только 7 июня президент Дональд Трамп приказал вывести нацгвардию из Вашингтона.