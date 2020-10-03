СМИ: заболевший коронавирусом Трамп донимал помощников вопросами о смерти

Когда глава Белого дома Дональд Трамп узнал, что вместе с женой заразился коронавирусом, то стал заваливать своих помощников вопросами о смерти.
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Я что, кончу как Стэн Чера? Да? — якобы спрашивал Трамп.
Журналист подчеркнул, что этот вопрос глава США повторял раз за разом. Трампу было намного хуже, чем об этом заявляли в Белом доме, считает Шерман.
Стэнли Чера являлся близким другом Трампа и бизнес партнёром его зятя Джареда Кушнера. Предприниматель владел холдингом Crown Acquisition и считался крупнейшим игроком на рынке недвижимости Нью-Йорка. Чера умер от коронавируса 11 апреля в возрасте 78 лет.
О заболевании президента США и его супруги Мелании стало известно 2 октября. Сейчас глава государства находится в военном госпитале в штате Мэриленд. Его лечащий врач Шон Конли рассказал, что у политика поднялась температура и зафиксировано снижение кислорода в крови. Главу государства лечат американским препаратом «Ремдесивир» и дают специальную сыворотку.
Жители США считают, что глава Белого дома заразился COVID-19, поскольку относился к угрозе недостаточно серьёзно. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
NEWS.ru писал, что переболевший коронавирусом премьер Великобритании Борис Джонсон посоветовал лидеру США следовать рекомендациям врачей. Он выразил уверенность, что с главой Белого дома «будет всё в порядке».
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