СМИ: заболевший коронавирусом Трамп донимал помощников вопросами о смерти

https://static.news.ru/photo/2db59af6-0643-11eb-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Когда глава Белого дома Дональд Трамп узнал, что вместе с женой заразился коронавирусом, то стал заваливать своих помощников вопросами о смерти.

Об этом со ссылкой на источник в стане республиканцев заявил журналист Vanity Fair Гэбриэл Шерман.

Я что, кончу как Стэн Чера? Да? — якобы спрашивал Трамп.

Журналист подчеркнул, что этот вопрос глава США повторял раз за разом. Трампу было намного хуже, чем об этом заявляли в Белом доме, считает Шерман.

Стэнли Чера являлся близким другом Трампа и бизнес партнёром его зятя Джареда Кушнера. Предприниматель владел холдингом Crown Acquisition и считался крупнейшим игроком на рынке недвижимости Нью-Йорка. Чера умер от коронавируса 11 апреля в возрасте 78 лет.

О заболевании президента США и его супруги Мелании стало известно 2 октября. Сейчас глава государства находится в военном госпитале в штате Мэриленд. Его лечащий врач Шон Конли рассказал, что у политика поднялась температура и зафиксировано снижение кислорода в крови. Главу государства лечат американским препаратом «Ремдесивир» и дают специальную сыворотку.

Жители США считают, что глава Белого дома заразился COVID-19, поскольку относился к угрозе недостаточно серьёзно. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

NEWS.ru писал, что переболевший коронавирусом премьер Великобритании Борис Джонсон посоветовал лидеру США следовать рекомендациям врачей. Он выразил уверенность, что с главой Белого дома «будет всё в порядке».