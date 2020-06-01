СМИ узнали о прошлом украинца, въехавшего в толпу протестующих в США

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Житель пригорода Миннеаполиса Богдан Вечирко, который 31 мая направил грузовик в толпу демонстрантов, оказался бывшим украинским военным и поклонником Дональда Трампа, передаёт РИА Новости.

По информации издания, 35-летний Вечирко живёт в городке Отсиго неподалёку от столицы Миннесоты, работает в транспортной компании и трижды жертвовал средства в поддержку Республиканской партии или президента Трампа. В США мужчину судили за хулиганство после нападения на членов семьи и ложных вызовов спасателей.

Вечирко родился в Винницкой области Украины.

Как писал NEWS.ru, инцидент с грузовиком произошёл во время антиправительственных выступлений в Миннеаполисе, местами переросших погромы и столкновения с полицией. Водителя задержали на месте, никто не пострадал.