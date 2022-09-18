СМИ узнали, что инвесторы с Уолл-стрит готовятся к суровой зиме NYP: действия ФРС могут привести американские фондовые рынки к кризису

Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

Федеральная резервная система (ФРС) США не справляется с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Предположительно, это приведет к кризису в финансовой сфере. Об этом говорится в статье американской газеты New York Post. Автор материала отмечает, что Уолл-стрит ждет «суровая зима».

Уолл-стрит, вероятно, ждет суровая зима, поскольку рынки по-прежнему нестабильны, а их крупнейшие клиенты сокращают операции, — говорится в статье.

Там также сообщается, что объем традиционных IPO сделок серьезно снизился, а руководство крупных инвестиционных домов уже готовится к грядущим увольнениям. Как полагает автор материала, многие компании-должники объявят о банкротстве или распродадут имущество.

В апреле сообщалось, что экономика США вступит в рецессию в следующем году на фоне вынужденного повышения ставок ФРС. Уровень инфляции в США к тому моменту достиг невиданных ранее 7,5%, и ФРС оказалась вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трёх следующих заседаний.

Также сообщалось, что к концу следующего года Федрезерв сократит объём активов почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, что эквивалентно ещё нескольким повышениям ставки на 0,25%.

По итогам августа годовая инфляция в США составила 8,3%.