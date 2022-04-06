Экономисты Deutsche Bank предрекли США рецессию в 2023 году

Экономика США вступит в рецессию в следующем году на фоне вынужденного повышения ставок Федеральной резервной системы. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экономистов Deutsche Bank, уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%, и ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трёх следующих заседаний.
Кроме того, к концу следующего года Федрезерв
Наш прогноз рецессии в США в следующем году пока резко отличается от консенсуса, но мы полагаем, что это вскоре изменится, — пишут авторы доклада.
Ранее экономический обозреватель Энтони Роули предположил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах. Итогом санкционной войны также станет глобальная рецессия, рост цен и стагнация производства.