Экономисты Deutsche Bank предрекли США рецессию в 2023 году

Экономика США вступит в рецессию в следующем году на фоне вынужденного повышения ставок Федеральной резервной системы. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экономистов Deutsche Bank, уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%, и ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трёх следующих заседаний.

Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объём активов почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, что эквивалентно ещё нескольким повышениям ставки на 0,25%. К лету 2023 года американский фондовый рынок упадёт на 20%, а доходность 10-летних гособлигаций США вырастет до 3,3% уже в конце этого года: всё это приведёт к рецессии, которая наступит в конце 2023 — начале 2024 года.

Наш прогноз рецессии в США в следующем году пока резко отличается от консенсуса, но мы полагаем, что это вскоре изменится, — пишут авторы доклада.

Ранее экономический обозреватель Энтони Роули предположил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах. Итогом санкционной войны также станет глобальная рецессия, рост цен и стагнация производства.