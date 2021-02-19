СМИ: США пока не готовы делиться вакциной от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0ac66d7a-72ab-11eb-8a9e-96000091f725_660.jpg Фото: Wesley Farnsworth/Keystone Press Agency

Власти Соединённых Штатов пока не готовы предоставлять партии вакцины для третьих стран до тех пор, пока не будет привита большая половина населения США. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.

Хотя в настоящее время мы не в состоянии поделиться дозами вакцины, так как мы сконцентрированы на вакцинации американцев, мы упорно работаем над содействием COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире и выясняем сроки, когда мы будем располагать достаточными запасами в Соединённых Штатах и сможем выступить в качестве донора вакцины, — приводит ТАСС слова американского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.

При этом Вашингтон в январе заявил об участии страны в международном механизме COVAX, призванном распределять предоставленные развитыми странами препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции в государства, которые не могут себе позволить закупку или разработку вакцин. Предыдущая администрация США отказывалась участвовать в этом проекте.

Отмечается, что заявление представителя американской администрации было сделано за сутки до переговоров лидеров G7, в ходе которой, как ожидается, будет подниматься вопрос о распределении вакцин от коронавируса по странам мира.

14 февраля NEWS.ru сообщал, что в США, по официальный данным, прививку от коронавируса сделали более 50 млн человек.