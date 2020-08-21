СМИ США обнаружили в заключительной речи Байдена плагиат

https://static.news.ru/photo/fd862cbe-e4bf-11ea-b61e-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Democratic National Convention v/GlobalLookPress

Американские СМИ заметили в заключительной речи кандидата в президенты США Джо Байдена, произнесённой на национальном съезде партии, плагиат.

Как сообщает издание Washington Examiner, канадский журналист телеканала CBC Александер Панетта обнаружил, что речь, практически полностью, совпадает со словами канадского политика левого толка Джека Лейтона.

Сообщается, что Джо Байден произнёс: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. И свет сильнее тьмы».

Канадцы поспешили указать, что эти слова были очень похожи на фразу из предсмертной записки лидера Новой демократической партии Канады Джека Лейтона, который в 2011 году написал: «Друзья мои, любовь лучше гнева. Надежда лучше, чем страх. Оптимизм лучше, чем отчаяние», — привели слова Александера Панетты в ТАСС.

При этом канадское издание National Post утверждает, что и Джек Лейтон не был автором фразы. Газета считает, что канадский политик позаимствовал её у бывшего премьера Канады Уилфрида Лорье.

Для решения этих проблем у вас есть надежный ориентир, неизменный свет. Как вы помните, вера лучше сомнения, а любовь лучше ненависти, — привели речь Уилфрид Лорье, произнесённую во время Первой мировой войны в издании.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп сравнил кандидата на пост президента от демократов Джо Байдена и Хиллари Клинтон. Он отметил, что Джо Байден приятная личность в отличие от Хиллари Клинтон, однако уступает ей в умственных способностях.