СМИ сообщили об отправке авианосца США в Персидский залив

Власти США направили в Персидский залив авианосец USS Nimitz.
Данное решение было принято ещё до роста напряжённости между Вашингтоном и Тегераном на фоне убийства в пригороде Тегерана физика-ядерщика Мохсена Фахризаде,
Отмечается, что в район Персидского залива помимо авианосца направятся несколько кораблей ВМС США.
Несмотря на то что усиление военного присутствия США в регионе не связано с недавними событиями, данный шаг «послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания», отмечает американский телеканал.
Ранее врио главы Пентагона Кристофер Миллер заявлял, что США рассчитывает в ближайшее время сократить присутствие американских военных в Ираке и Афганистане. Администрация Трампа поручила ускорить процесс вывода войск, чтобы сделать это до инаугурации нового президента США, которая состоится в январе.
NEWS.ru сообщал, что 27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.
Командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявлял, что за убийством Фахризаде стоят американские спецслужбы. Также Тегеран обвиняет в причастности к покушению власти Израиля.
В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.