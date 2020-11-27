СМИ сообщили об отправке авианосца США в Персидский залив

https://static.news.ru/photo/da309fc6-3148-11eb-9465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Official U.S. Navy Page/flickr.com

Власти США направили в Персидский залив авианосец USS Nimitz.

Данное решение было принято ещё до роста напряжённости между Вашингтоном и Тегераном на фоне убийства в пригороде Тегерана физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, пишет РИА Новости со ссылкой на источники телеканала CNN.

Отмечается, что в район Персидского залива помимо авианосца направятся несколько кораблей ВМС США.

Несмотря на то что усиление военного присутствия США в регионе не связано с недавними событиями, данный шаг «послужит посланием Тегерану об усилении сдерживания», отмечает американский телеканал.

Ранее врио главы Пентагона Кристофер Миллер заявлял, что США рассчитывает в ближайшее время сократить присутствие американских военных в Ираке и Афганистане. Администрация Трампа поручила ускорить процесс вывода войск, чтобы сделать это до инаугурации нового президента США, которая состоится в январе.

NEWS.ru сообщал, что 27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявлял, что за убийством Фахризаде стоят американские спецслужбы. Также Тегеран обвиняет в причастности к покушению власти Израиля.

В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.