СМИ рассказали, что должен сделать Байден ради переизбрания NYT: Байден должен убедить сторонников, что физически готов к переизбранию

Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден должен открыто говорить с электоратом о проблемах здоровья и своем возрасте в целом, если он рассчитывает баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. С такой оценкой выступило американское издание The New York Times. Там также был опубликованы данные опроса граждан по вопросу выборов.

В рамках опроса выяснилось, что среди сторонников Демократической партии лишь 47% считают, что Байдену следует баллотироваться на следующих выборах. В общей сложности среди демократов и республиканцев лишь 26% опрошенных заявили, что выдвижение действующего президента на второй срок целесообразно.

Как отмечает NYT, многие сторонники демократов, особенно молодые, опасаются, что глава государства будет слишком стар для эффективного выполнения своих обязанностей на втором сроке, к завершению которого ему исполнится 86 лет.

Если Байден будет переизбираться, на что он недавно указал, вопросы относительно его возраста будут сохраняться, пока он не начнет делать больше, чтобы убедить избирателей в том, что работа ему по силам, — отмечает издание.

Там также добавили, что действующий глава государства реже своих предшественников дает пресс-конференции и интервью, а его отказ регулярно общаться с людьми «вызывает вопросы относительно возраста и здоровья». В NYT уверены, что Байдену следует говорить о своем здоровье «открыто, без стеснения и перестать делать вид, что оно не имеет значения».

Ранее стало известно, что американский рэпер Afroman выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов на выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Музыкант уже подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию. Он решил баллотироваться как независимый кандидат.