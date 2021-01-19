СМИ: передача «ядерного чемоданчика» в США состоится в любом случае

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Передача «ядерного чемоданчика» в США произойдёт даже в том случае, если покидающий пост президента Дональд Трамп не приедет на инаугурацию для встречи с избранным главой государства Джо Байденом.

Действующий президент обязан иметь при себе саквояж с кодами управления ядерным оружием, но всё же отсутствие Трампа на инаугурации никак не скажется на передачи «ядерного чемоданчика», потому что на самом деле их несколько. Как объяснил в эфире телеканала CNN старший научный сотрудник журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень учёных-атомщиков») Стивен Шварц, один «чемоданчик» может отправиться вместе с Трампом во Флориду, другие останутся в Вашингтоне.

Существуют как минимум три или четыре идентичных ядерных «футбольных мяча» (так в США называют «ядерный чемоданчик». — NEWS.ru). Один сопровождает президента, другой — вице-президента, ещё один традиционно находится в запасе для уполномоченного [применить коды] выжившего [при возможной катастрофе] во время таких мероприятий, как инаугурация или обращение о положении в стране, — рассказал Шварц.

Шварц также не исключил существования или появления ещё одного «ядерного чемоданчика» в случае возникновения такой необходимости. Кроме того, к саквояжу прилагается пластиковая карта, содержащая буквенно-цифровой код, который служит для идентификации личности президента. Действующий глава государства будет обладать полномочиями применения ядерного оружия до 11:59:59 (19:59:59 мск) 20 января. После это право перейдёт к Байдену и сопровождающий Трампа помощник с «чемоданчиком» вернётся в Вашингтон.

Как писал NEWS.ru, на 20 января намечена инаугурация избранного президента США Джо Байдена и его предшественник Дональд Трамп станет первым за 152 года главой Белого дома, который не поприветствует своего сменщика на пороге резиденции американских лидеров. Миллиардер запланировал собственное мероприятие в Мэриленде почти одновременно с инаугурацией, а также видеообращение к сторонникам.