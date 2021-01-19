СМИ: передача «ядерного чемоданчика» в США состоится в любом случае

Передача «ядерного чемоданчика» в США произойдёт даже в том случае, если покидающий пост президента Дональд Трамп не приедет на инаугурацию для встречи с избранным главой государства Джо Байденом.
Действующий президент обязан иметь при себе саквояж с кодами управления ядерным оружием, но всё же отсутствие Трампа на инаугурации никак не скажется на передачи «ядерного чемоданчика», потому что на самом деле их несколько. Как
Существуют как минимум три или четыре идентичных ядерных «футбольных мяча» (так в США называют «ядерный чемоданчик». — NEWS.ru). Один сопровождает президента, другой — вице-президента, ещё один традиционно находится в запасе для уполномоченного [применить коды] выжившего [при возможной катастрофе] во время таких мероприятий, как инаугурация или обращение о положении в стране, — рассказал Шварц.
Шварц также не исключил существования или появления ещё одного «ядерного чемоданчика» в случае возникновения такой необходимости. Кроме того, к саквояжу прилагается пластиковая карта, содержащая буквенно-цифровой код, который служит для идентификации личности президента. Действующий глава государства будет обладать полномочиями применения ядерного оружия до 11:59:59 (19:59:59 мск) 20 января. После это право перейдёт к Байдену и сопровождающий Трампа помощник с «чемоданчиком» вернётся в Вашингтон.
Как писал NEWS.ru, на 20 января намечена инаугурация избранного президента США Джо Байдена и его предшественник Дональд Трамп станет первым за 152 года главой Белого дома, который не поприветствует своего сменщика на пороге резиденции американских лидеров. Миллиардер запланировал собственное мероприятие в Мэриленде почти одновременно с инаугурацией, а также видеообращение к сторонникам.