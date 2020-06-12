СМИ: Меланья Трамп добилась пересмотра брачного контракта в 2017 году

https://static.news.ru/photo/5d99510c-acc2-11ea-a342-fa163e074e61_660.jpg Мелания и Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Супруга президента США Меланья Трамп переехала в Белый дом только через четыре месяца после вступления в должность Дональд Трампа из-за пересмотра условий брачного договора.

Об этом написало издание The Washington Post со ссылкой на книгу журналистки Мэри Джордан «Искусство её сделки: нерассказанная история Меланьи Трамп».

Избранный президент США уехал в Белый дом в 2017 году, а его супруга осталась в Нью-Йорке. В СМИ сообщали, что решение Меланьи было связано с тем, что их сын Бэррон должен был до конца учебного года оставаться в Нью-Йорке.

Журналистка утверждает, что истинная причина была в другом. Меланья пыталась внести изменения в соглашение, которое было заключено её мужем. Первой леди США удалось добиться того, чтобы 10-летний Бэррон был вписан в документ.

Она хотела получить письменные доказательства того, что, когда речь зайдёт о финансовых возможностях и наследстве, к Бэррону было бы такое же отношение как к трём старшим детям Трампа, — пишет Мэри Джордан.

Отмечается, что Меланье удалось изменить договор якобы из-за информации об изменах Трампа, о которых стало известно во время предвыборной кампании.

NEWS.ru писал, что Меланья Трамп всячески опровергала сообщения об изменах мужа. Она называла такие заявления слухами, на которых спекулирует пресса. Первая леди США подчеркивала, что в у них с Трампом всё в порядке, и она знает, где правда, а где вымысел СМИ.