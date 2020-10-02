СМИ: Белый дом не ввёл дополнительных мер после заражения Трампа COVID-19

https://static.news.ru/photo/db6b405e-054b-11eb-8d54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matt H. Wade/Wikipedia.org

После сообщений о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружен коронавирус, Белый дом пока не вводил видимых ограничений и мер контроля, сообщают журналисты.

Дополнительных мер предосторожности не заметно ни на входе в резиденцию президента, ни на близлежащей территории, сообщил корреспондент ТАСС из Вашингтона.

От отметил, что даже сотрудников военно-медицинской службы, которые во время весеннего пика заболеваемости активно измеряли температуру посетителям и журналистам, сейчас не видно.

Представители Белого дома подтвердили, что для сотрудников президентской администрации также не были введены никакие дополнительные меры, отмечается в сообщение.

Единственное изменение, которое отметил корреспондент, заключалось в том, что намного больше журналистов, присутствовавших на территории Белого дома, надели медицинские маски.

Накануне NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заболел коронавирусом. Диагноз также подтвердился и у первой леди Мелании Трамп.