СМИ: Белый дом не ввёл дополнительных мер после заражения Трампа COVID-19

После сообщений о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании обнаружен коронавирус, Белый дом пока не вводил видимых ограничений и мер контроля, сообщают журналисты.
Дополнительных мер предосторожности не заметно ни на входе в резиденцию президента, ни на близлежащей территории,
От отметил, что даже сотрудников военно-медицинской службы, которые во время весеннего пика заболеваемости активно измеряли температуру посетителям и журналистам, сейчас не видно.
Представители Белого дома подтвердили, что для сотрудников президентской администрации также не были введены никакие дополнительные меры, отмечается в сообщение.
Единственное изменение, которое отметил корреспондент, заключалось в том, что намного больше журналистов, присутствовавших на территории Белого дома, надели медицинские маски.
Накануне NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп заболел коронавирусом. Диагноз также подтвердился и у первой леди Мелании Трамп.
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