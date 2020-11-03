Случаи голосования «мёртвых душ» зарегистрированы на выборах в США

https://static.news.ru/photo/66b60eb8-1e16-11eb-96c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Случаи голосования от имени умерших людей зафиксированы в Нью-Йорке. Совет по выборам получил бюллетень, который был отправлен на имя избирательницы 1915 года рождения и умершей в 2012 году.

Другой бюллетень был отправлен жительнице мегаполиса 1919 года рождения, проживавшей в Бруклине. При этом оба бюллетеня изначально были признаны действительными, сообщает газета New York Daily News.

Инцидент прокомментировал руководитель отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендан Лэнтри.

Мы считаем, что это лишь верхушка айсберга. Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование, — заявил политик газете.

Это не первый случай ошибок в бюллетенях, подготовленных к предстоящим президентским выборам. В конце сентября городской Совет по выборам был вынужден заново напечатать и отправить порядка 100 тыс. бюллетеней избирателям, так как предыдущие содержали ошибки в адресах, именах избирателей. Неверно оформленные бюллетени при подсчёте голосов считаются недействительными.

В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. Американцы должны выбрать президента, вице-президента, членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 100 миллионов граждан США досрочно отдали свой голос на президентских выборах. Две трети от этого числа проголосовали по почте.