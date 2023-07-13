Скрывавшийся от Секретной службы водитель сбил человека у Белого дома

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США скрывавшийся от Секретной службы водитель сбил человека. Это произошло в столице страны, недалеко от Белого дома и монумента Вашингтона, сообщает правоохранительное подразделение. Инцидент произошел днем 12 июля.

Офицеры Секретной службы попытались на перекрестке улицы 17-й и Constitution Avenue остановить автомобиль с истекшей регистрацией. Подозреваемый показал, что намерен притормозить, но затем ускорился, проехав на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, переходивших дорогу, — говорится в сообщении.

В результате один из пешеходов в критическом состоянии был направлен в больницу и там умер от полученных травм.

По данным Секретной службы, водителя, спровоцировавшего ДТП, ищут правоохранители. Место, где произошел инцидент, часто заполнено туристами, осматривающими вашингтонские достопримечательности.

Ранее сообщалось, что вечером 22 мая грузовик протаранил ограждение в парке возле Белого дома. По данным очевидцев, водитель фургона остановился на тротуаре возле площади Лафайет, после чего набрал скорость и въехал в барьеры безопасности, ограждающие комплекс администрации в Вашингтоне. Фургон принадлежал компании U-Haul, которая предоставляет грузовики в аренду.

Как выяснилось, за рулем находился 19-летний Сай Варшит Кандула из Честерфилда, его заключили под стражу. Молодого человека обвинили в угрозе убийства или причинения вреда президенту США Джо Байдену или вице-президенту Камале Харрис, а также членам их семей.