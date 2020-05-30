Силы Нацгвардии США развёрнуты в Лос-Анджелесе из-за беспорядков

Мэр Лос-Анджелеса (США) Эрик Гарсетти сообщил, что был вынужден привлечь в город бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности населения и имущества во время массовых беспорядков.
Также в городе, как и в многих других, действует комендантский час: людям разрешено ходить только на работу, исключение составляют сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В стычках с протестующими полиция применяет светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, передаёт РИА Новости.
Национальная гвардия Калифорнии развёртывается вечером в Лос-Анджелесе для поддержки местных сил реагирования в целях обеспечения мира и безопасности на улицах города, — написал мэр в своём Twitter.
The California National Guard is being deployed to Los Angeles overnight to support our local response to maintain peace and safety on the streets of our city.