Силы Нацгвардии США развёрнуты в Лос-Анджелесе из-за беспорядков

https://static.news.ru/photo/4dc28736-a2fd-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Shan/XinHua/Global Look Press

Мэр Лос-Анджелеса (США) Эрик Гарсетти сообщил, что был вынужден привлечь в город бойцов Национальной гвардии США для обеспечения безопасности населения и имущества во время массовых беспорядков.

Также в городе, как и в многих других, действует комендантский час: людям разрешено ходить только на работу, исключение составляют сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В стычках с протестующими полиция применяет светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули, передаёт РИА Новости.

Национальная гвардия Калифорнии развёртывается вечером в Лос-Анджелесе для поддержки местных сил реагирования в целях обеспечения мира и безопасности на улицах города, — написал мэр в своём Twitter.

The California National Guard is being deployed to Los Angeles overnight to support our local response to maintain peace and safety on the streets of our city. — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 31, 2020

Массовые беспорядки начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выступая во Флориде, заявил, что нельзя позволить небольшой группе преступников и вандалов разрушать американские города.