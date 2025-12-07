ТИЭФ'25
«Сидеть на шее»: Хегсет высказался о союзниках США

Глава Пентагона Хегсет: США не позволят союзникам сидеть у себя на шее

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США больше не позволят союзникам по военным альянсам пользоваться благорасположением Вашингтона. Он подчеркнул, что американцы «закономерно расстроены годами, когда союзники сидели на шее».

Мы больше не потерпим, чтобы у нас сидели на шее, — сказал глава Пентагона.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о беспокойстве на фоне заявлений в Великобритании и Европе об угрозе, которую якобы представляет РФ. При этом, по словам дипломата, Москва не представляет никакой угрозы ни для Соединенного Королевства, ни для ЕС.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Киев допускает продолжение вооруженного конфликта с Россией без помощи Соединенных Штатов, рассчитывая на поддержку Европы. При этом он выразил надежду, что этого не произойдет.

Тем временем американский посол при НАТО Мэттью Уитакер на форуме в Катаре выразил мнение, что Россия не собирается нападать на Североатлантический альянс. По его мнению если такая вероятность существует, то она очень низкая.

