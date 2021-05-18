США пригрозили России ответом в случае ущемления их интересов

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В случае если Россия предпримет безрассудные шаги в отношении Соединённых Штатов или их союзников, Вашингтон обязательно ответит. Об этом во вторник, 18 мая, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что США предпочитают иметь с Москвой более стабильные в сравнении с нынешними, а также более предсказуемые отношения. Однако Белый дом готов ответить в случае, если Кремль совершит те или иные агрессивные или безрассудные действия в отношении Вашингтона или его партнёров.

Такой ответ будет сделан не ради того, чтобы добиться конфликта, но потому что такие вызовы не могут оставаться безнаказанными, — подчеркнул Блинкен.

Прежде уже неоднократно западные политики предостерегали Москву от проявления агрессии. И подобные высказывания звучат снова и снова, несмотря на то что президент России Владимир Путин заявлял, что Москва ни на кого не собирается нападать.

Ранее стало известно, что в Госдепе ожидают, что встреча между американским лидером Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным пройдёт в предстоящие недели, об этом сообщает Блинкен.