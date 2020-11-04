Штаб Байдена уверен в его победе на выборах

https://static.news.ru/photo/e28374a2-1eb3-11eb-a08a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi04/MediaPunch via imago-images/Global Look Press

В штабе кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена уверены в его победе в ходе голосования, заявила менеджер его избирательной кампании Джен О'Мэлли Диллон.

Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах. Он будет следующим президентом Соединённых Штатов, — сказала она.

По её словам, уже сейчас можно уверенно говорить о победе в колеблющемся штате Висконсин, который даёт 10 голосов выборщиков. Также в штабе уверены в победе в Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

Трансляция с выступлением Диллон ведётся на сайте Байдена.

Байден обошёл на выборах в штате Мичиган республиканца Дональда Трампа. Регион — один из тех, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков.

При этом, как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Байдена назвал это требование возмутительным.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.