Шестилетняя дочь погибшего Джорджа Флойда стала держателем акций Disney

Дочь погибшего при жёстком полицейском задержании афроамериканца Джорджа Флойда получила в дар от певицы и актрисы Барбры Стрейзанд акции компании Disney.

Кроме того, артистка отправила оставшейся без отца девочке два своих альбома, My Name Is Barbra и Color Me Barbra. Джанна Флойд поблагодарила знаменитость за щедрость.

Спасибо, Барбра Стрейзанд, за посылку, я теперь являюсь акционером Disney благодаря вам, — написала девочка в своём Instagram.

Издание Variety отмечает , что на данный момент акции Disney стоят примерно по $115 за ценную бумагу, до пандемии они стоили $140-150. Неясно, сколько именно акций получил ребёнок. Канье Уэст также оказал финансовую поддержку Джанне после смерти ее отца. Ранее в этом месяце он основал фонд колледжа для Джанны, чтобы полностью покрыть ее возможное обучение. Техасский южный университет также предложил ей стипендию на полный курс, если она решит посещать школу в будущем.

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе спровоцировала по всем США и за их пределами массовые антирасисткие протесты, многие из которых переросли в погромы и мародёрство. Мужчину похоронили в Хьюстоне 10 июня.

