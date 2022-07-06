Шары против ракет: Пентагон приступил к разработке новых средств обороны Politico: Пентагон хочет использовать аэростаты в качестве оружия против ракет

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Пентагон в настоящее время разрабатывает в качестве средства для отслеживания и противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая надувные воздушные летательные аппараты. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные американского Минобороны. В документах указано, что такие аппараты должны помочь Штатам отслеживать и сдерживать оружие, производимое Москвой и Пекином.

Как пишет Politico, за последние два года Пентагон потратил на проекты по созданию воздушных аппаратов около $3,8 млн. Согласно проекту бюджетных документов, на продолжение работ над рядом проектов в 2023 финансовом году предполагается потратить ещё $27,1 млн.

По словам директора проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований США Тома Карако, оборудованные солнечными батареями аэростаты могут находиться на высоте от 18 до 27 километров и являются многофункциональными и манёвренными.

Издание подчёркивает, что Пентагон уже не один год занимается испытаниями высотных аэростатов и беспилотников для сбора данных, обеспечения связи сухопутных войск и устранения проблем со спутниками. Кроме того, в 2019 году были запущены сразу 25 аэростатов для отслеживания наркотрафика.

Politico отмечает, что аэростаты способны дополнять работу, которую традиционно делают самолёты и спутники, при этом строительство и запусков таких аппаратов стоит гораздо дешевле.

Ранее сообщалось, что Пентагон изучает 1,3 тысячи предложений от 800 производителей инновационного оружия для отправки новых арсеналов на Украину. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Среди приоритетных потребностей Киева системы ПВО и береговой обороны, беспилотники, противотанковое и противопехотное вооружение, а также средства связи, указывают авторы статьи.