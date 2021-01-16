Сенатор-республиканец назвал импичмент Трампа политической местью

https://static.news.ru/photo/1fbe1726-58fe-11eb-b9a6-fa163e074e61_660.jpg Линдси Грэм Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Член Сената Соединённых Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм назвал проходящую в стране процедуру импичмента главы государства Дональда Трампа актом политической мести.

Такое заявление он сделал в письме, которое отправил лидеру фракции Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру.

Сейчас вместо того, чтобы своим первым действием в качестве лидера большинства начать национальное исцеление, которого страна так жаждет, вы добиваетесь мести и политического возмездия, — говорится в документе.

Политик отметил, что процедура импичмента существует для защиты государства от ущерба, который действующий президент может нанести, оставаясь у власти. Она не предназначена для оправдания политического недовольства. Грэм считает импичмент уходящему со своей должности президенту неблоагоразумным и некоституционным.

Попытка сената отстранить президента, который больше не занимает этот пост, от должности в будущем будет неконституционным актом политической мести, а не справедливым конституционным действием для защиты страны путем отставки действующего президента, — добавил политик.

Он отметил, что республиканцы, у которых при Бараке Обаме было большинство в обеих палатах парламента, тоже могли провести импичмент президенту с запретом ему снова занимать свою должность за его реакцию на инцидент в Бенгази. Он уверен, что подобные шаги подтолкнул американцев к дальнейшему разделению.

Сенатор призвал Шумера отклонить статьи импичмента, Соответствующее письмо он опубликовал в Twitter.

My letter to Democratic Leader Schumer.



The Senate should vote to dismiss the article of impeachment once it is received in the Senate. We will be delaying indefinitely, if not forever, the healing of this great Nation if we do otherwise. pic.twitter.com/fjVcf7iVPf — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 17, 2021

Трамп стал первым президентом США, которому импичмент был вынесен дважды. Его не успеют отстранить от власти до истечения его полномочий, поскольку уже 20 января состоится инаугурация избранного президента демократа Джо Байдена. Однако Трамп рискует быть навсегда отстранённым от политической деятельности, что поставит крест на его планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

На данный момент главной его задачей является защита своих интересов перед Сенатом. И здесь очень многое зависит от поддержки Трампа внутри партии. По данным источника, американский лидер консультировался с некоторыми республиканцами о том, кого он должен нанять для защиты. Дело в том, что адвокаты, защищавшие его во время первого импичмента, а также адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне отказались в этот раз работать на Трампа. Примечательно, что президенту посоветовали не прибегать к услугам его личного адвоката Руди Джулиани, возглавлявшего кампанию по отмене результатов выборов. Однопартийцы объяснили Трампу, что ему нужен опытный юрист, который будет придерживаться фактов.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев критически оценил обструкцию Трампа в США и, в частности, блокировку его аккаунтов в соцсетях. Он назвал это «призраком цифрового тоталитаризма».