Сенатор-республиканец назвал импичмент Трампа политической местью

Такое заявление он сделал в письме, которое отправил лидеру фракции Демократической партии в Сенате Чаку Шумеру.

Политик отметил, что процедура импичмента существует для защиты государства от ущерба, который действующий президент может нанести, оставаясь у власти. Она не предназначена для оправдания политического недовольства. Грэм считает импичмент уходящему со своей должности президенту неблоагоразумным и некоституционным.

Он отметил, что республиканцы, у которых при Бараке Обаме было большинство в обеих палатах парламента, тоже могли провести импичмент президенту с запретом ему снова занимать свою должность за его реакцию на инцидент в Бенгази. Он уверен, что подобные шаги подтолкнул американцев к дальнейшему разделению.

Сенатор призвал Шумера отклонить статьи импичмента, Соответствующее письмо он опубликовал в Twitter.