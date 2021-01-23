Сенат США утвердил Ллойд Остина кандидатом на пост главы Пентагона

https://static.news.ru/photo/894daa58-5ccd-11eb-80cb-fa163e074e61_660.jpg Ллойд Остин Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидатура отставного генерала Ллойд Остина на пост министра обороны была утверждена Сенатом Конгресса США. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты.

67-летний Остин станет первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон. В ближайшее время он будет приведён к присяге. Накануне его кандидатуру поддержал профильный комитет сената.

Ранее Ллойд Остин заявил, что у США сокращается военное преимущество перед Россией и Китаем. Эта ситуация, по мнению генерала, может подорвать способность США достигать целей национальной безопасности. Будущий шеф Пентагона планирует провести «обзор присутствия» сил США для определения их боевой готовности. Военные должны противостоять вызовам на Ближнем Востоке, а также со стороны Китая и России.

Остин отслужил в Вооружённых силах США 41 год и ушёл в отставку в 2016-м. После службы он вошёл в совет директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon. Американские законы позволяют выдвигать на пост главы Пентагона военных, ушедших в отставку не менее семи лет назад.

Как писал NEWS.ru, отставной генерал занимал высокие посты в вооружённых силах, но почти никогда не давал интервью и не делился своими взглядами на внешнюю политику. Его будущие действия на российском направлении могут стать неожиданностью для Москвы.