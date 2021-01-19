Потенциальный шеф Пентагона заявил о сокращении военного преимущества США

https://static.news.ru/photo/ff014528-5a9f-11eb-876f-fa163e074e61_660.jpg Фото: oldsargepap/twitter.com

Опасность для США представляет продолжающееся сокращение военного преимущества страны перед Россией и Китаем, заявил кандидат на пост министра обороны Соединённых Штатов генерал Ллойд Остин в конгрессе.

По словам генерала, такая ситуация «может значительным образом подорвать способность достигать целей национальной безопасности США», а также ограничить способность Пентагона поддерживать другие инструменты власти Соединённых Штатов, передаёт ТАСС.

Также Остин заявил, что если он займёт пост главы военного ведомства, то проведёт «обзор присутствия» сил США, чтобы гарантировать, что оно «должным образом сбалансировано, чтобы справляться со спектром вызовов на Ближнем Востоке, в том числе со стороны Китая и Российской Федерации».

Остин отдал вооружённым силам США 41 год и отправился в отставку только четыре года назад. Между тем по американским законам Пентагон не может возглавлять военный, ушедший в отставку менее семи лет назад. Поэтому его кандидатура должна получить специальное одобрение от конгресса. В 2017 году так уже было сделано в случае генерала Джеймса Мэттиса.

Как писал NEWS.ru, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что относится с профессиональным уважением к Российской Федерации. По его словам, в профессиональном плане в России всё хорошо. При этом чиновник подчеркнул, что Соединённые Штаты «должны избавиться от мышления времён холодной войны».