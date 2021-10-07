Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга, после того, как за документ проголосовали 50 сенаторов, против оказались 48 сенаторов. Тем самым предотвращена теоретическая возможность дефолта, сообщает CNN.

Законопроект повышает потолок госдолга на $480 млрд до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами.

Трудностей с принятием законопроекта в палате представителей не ожидается. Её спикер Нэнси Пелоси уже заявила, что ради принятия документа готова отозвать палату с каникул.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден завизирует повышение потолка госдолга после одобрения конгресса. В Минфине США пообещали до 18 октября принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу.

Ранее стало известно, что демократы сената Конгресса США приняли предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла по теме госдолга. Он согласился c тем, что необходимо на два месяца поднять потолок госдолга на сумму, которая необходима для покрытия текущих расходов.