Сенат США отказался признать импичмент Трампа неконституционным

https://static.news.ru/photo/33da6bf0-162f-11ea-a9b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенат Соединённых Штатов отклонил требование признать процесс импичмента экс-президента страны Дональда Трампа, который уже покинул свой пост, неконституционным.

Соответствующее требование на рассмотрение сенаторов внёс республиканец Рэнд Пол. За его отклонение проголосовали 55 парламентариев, против этого были 45 политиков, передаёт ТАСС.

При этом для принятия документа ему требовалось получение простого большинства голосов (51).

Пол заявил, что процесс импичмента в отношении Трампа противоречит конституции страны, так как политик уже покинул свой пост, а значит, смысла в его отстранении нет.

Позже сенат решил отложить рассмотрение импичмента Трампа до 9 февраля. Это решение было принято единогласно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконел предложил дать две недели экс-президенту Дональду Трампу, чтобы он смог подготовиться к процессу по импичменту. Политик подчеркнул, что хочет разделить этот судебный процесс по времени. План Макконела следующий: 28 января бывшему президенту предъявят официальные обвинения, затем две недели его команда будет готовиться к судебному процессу.

21 января спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила за продолжение импичмента экс-главы Белого дома. Новый президент США Джо Байден заявил, что этот вопрос должен решать Сенат США.