Сенат не сумел запретить Трампу использовать армию против Ирана

Фото: Airman 1st Class Rebeckah Medeir/Global Look Press

Вечеринки для желающих подхватить коронавирус начали проходить в американском штате Вашингтон. Власти выявили не менее 25 человек, которые заразились на таких встречах.

По данным New York Post, коронавирусные вечеринки прошли в округе Уолла-Уолла: здоровые люди там специально общались с инфицированными пациентами. Директор окружного департамента здравоохранения Меган Деболт назвала участников собраний безответственными «ковидиотами»,...