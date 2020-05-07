США

Сенат не сумел запретить Трампу использовать армию против Ирана

22:08, 07 мая 2020
Фото: Airman 1st Class Rebeckah Medeir/Global Look Press

Американский сенат не преодолел вето, наложенное Дональдом Трампом на резолюцию о запрете президенту использовать войска против Ирана без разрешения Конгресса США.

Решение поддержали лишь 49 сенаторов из 67 необходимых для отмены президентского вето.

Это была крайне оскорбительная резолюция, которую демократы внесли в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть выборы, расколов Республиканскую партию. Те немногие республиканцы, которые проголосовали за неё, сыграли им на руку, — цитирует ТАСС лидера республиканского большинства Митча Макконнелла.

По мнению Трампа, резолюция угрожала возможностям США защищать себя и союзников.

Как писал NEWS.ru, Демократическая партия предложила запрет на неограниченное использование армии президентом после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, организованного по приказу Трампа. Иран ответил ракетным ударом по американские военным базам в Ираке, пострадали десятки военных армии США.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях