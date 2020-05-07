Сенат не сумел запретить Трампу использовать армию против Ирана

https://static.news.ru/photo/39865598-9099-11ea-bb41-fa163e074e61_660.jpgФото: Airman 1st Class Rebeckah Medeir/Global Look Press
Американский сенат не преодолел вето, наложенное Дональдом Трампом на резолюцию о запрете президенту использовать войска против Ирана без разрешения Конгресса США.
Решение поддержали лишь 49 сенаторов из 67 необходимых для отмены президентского вето.
Это была крайне оскорбительная резолюция, которую демократы внесли в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы выиграть выборы, расколов Республиканскую партию. Те немногие республиканцы, которые проголосовали за неё, сыграли им на руку, — цитирует ТАСС лидера республиканского большинства Митча Макконнелла.
По мнению Трампа, резолюция угрожала возможностям США защищать себя и союзников.
Как писал NEWS.ru, Демократическая партия предложила запрет на неограниченное использование армии президентом после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, организованного по приказу Трампа. Иран ответил ракетным ударом по американские военным базам в Ираке, пострадали десятки военных армии США.