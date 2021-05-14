Семье убитого в Огайо полицейским темнокожего выплатят $10 млн

https://static.news.ru/photo/cf0138d0-b4ed-11eb-a14c-96000091f725_660.jpg Андре Хилл Фото: Andre Hill/facebook.com

В США семье темнокожего Андре Хилла, застреленного сотрудниками полиции в декабре 2020 года, выплатят $10 млн. Такое решение приняли власти города Колумбус, штат Огайо. Об этом сообщает телеканал NBC.

Мы считаем, что это важный и необходимый шаг в правильном направлении, хотя ничто не сможет вернуть Андре Хилла его семье, — сказал прокурор города.

Данная компенсация более чем в два раза ниже той, что была выплачена властями Миннеаполиса родственникам убитого Джорджа Флойда: она составила $27 млн.

При этом уголовное преследование бывшего полицейского Адама Коя, обвиняемого в убийстве темнокожего, будет продолжено.

Инцидент произошёл в ночь на 22 декабря 2020 года. Адам Кой, уже уволенный из правоохранительных органов, прибыл к жилому дому по вызову. Звонивший жаловался на шум от работы двигателя. Рядом с гаражом Кой увидел приближавшегося к нему Хилла, в левой руке которого был телефон, а правая находилась вне поля зрения полицейского. В результате правоохранитель открыл огонь. Хилл получил ранения, от которых скончался. Оружия при нём не нашли. Позже выяснилось, что он был приглашён в дом, рядом с которым находился.

Ранее в США судья согласился с наличием целого ряда отягчающих обстоятельств в деле экс-полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года.