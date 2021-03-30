Сдержать Россию: эксперты объяснили присутствие США в Афганистане

https://static.news.ru/photo/80aa1009-c874-4435-8027-be799c96f424_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Сохранение американского военного присутствия в Афганистане власти США считают стратегически важным для сдерживания России и Китая. Об этом заявили РИА Новости эксперты.

В феврале 2020 года США и запрещённое в России движение «Талибан» подписали первое за 18 лет соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев, а также обмен пленными и начало межафганского диалога. Однако на минувшей неделе президент США Джо Байден заявил, что американцам будет сложно соблюсти обозначенный срок и вывести войска до 1 мая.

По мнению экс-аналитика Пентагона, подполковника ВВС Карен Квятковски, Штаты готовы сотрудничать с экстремистами в рамках стратегии по лишению РФ и Китая доступа к энергорынкам и контролю за ними. По мнению Квятковски, затягивая время, Вашингтон сможет оказать давление на Талибан и сохранить своё военное присутствие в стране.

В свою очередь, историк Дэн Лазар полагает, что идею военного присутствия в Афганистане поддерживают многие американские политические деятели, дабы в будущем использовать данный фактор для «разрушения единства Китая».

Ранее СМИ сообщили о том, что американская разведка предупредила Байдена, что если все западные войска покинут Афганистан, он попадёт под контроль талибов и других террористических группировок.

Карен Квятковски полагает, что нынешний режим во главе с президентом Ашрафом Гани, создаваемый Штатами на протяжении без малого 20 лет, немедленно рухнет, едва США покинут страну.

Если правительство существует, но не имеет власти или влияния на территории за пределами столицы, возможно, это уже распавшееся правительство. Это, безусловно, предколлапс, — сказала Квятковски.

Дэн Лазар считает, что в Афганистане, благодаря притоку американской экономической помощи, растёт коррупция, а последствия возможного полного вывода войск США из страны остаются тревожными.

Кабульское правительство рухнет так же, как и в 1992 году, Талибан установит на его месте какой-то халифат, а «Исламское государство» (запрещено в России) — которое, без сомнения, получает выгоду от крупного финансирования от Саудовской Аравии и других стран Персидского залива — также получит власть, — сказал эксперт.

Ранее обозреватели американского портала National Review объяснили, почему в последние годы США стали проигрывать войны. Об этом писал NEWS.ru.