Сделать нефть невыгодной: США хотят лишить РФ доходов, но не знают как Российская нефть может просто уйти с мирового рынка, а импортерам придется покупать ее не по $80, как сейчас предлагает РФ, а, условно говоря, по $200

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Соединенные Штаты ищут способы, как отреагировать на включение в состав России ЛДНР, Запорожской и Харьковской областей. Но особых новшеств ожидать не стоит. Более того, ряд сенаторов вообще разочарованы тем, что все уже введенные санкции бьют мимо цели. NEWS.ru разобрался с тем, что еще предлагают сенаторы и почему они недовольны уже введенными ограничениями.

Двое сенаторов, Крис ван Холлен (демократ) и Пэт Туми (республиканец), в четверг внесли на рассмотрение верхней палаты конгресса предложения о введении наказаний для иностранных компаний, приобретающих российскую нефть по цене ниже установленного G7 предела (такой потолок страны «Большой семерки» согласовали также 29 сентября, и решение вступит в силу 5 декабря). Санкции также включают запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка. Если страны-импортеры согласятся покупать российскую нефть по устанoвленной G7 цене, «семерка» разрешит ее перевозить и страховать танкеры.

Взять измором

Авторы идеи об установлении предельной цены на российскую нефть предполагают, что таким образом бюджет РФ вскоре истощится и у него не останется средств на финансирование вооруженных сил, а также на обустройство присоединяемых территорий.

Как поясняет один из соавторов законопроекта, сенатор Пэт Туми, предлагаемые меры «увеличат издержки Кремля и снизят доходы от продажи энергоресурсов».

Совместная работа администрации с G7 по установлению потолка цен на российскую нефть является решающим шагом в привлечении России к ответственности за ничем не спровоцированную войну против Украины. Но чтобы ограничение цен оказало ожидаемое влияние, мы должны иметь возможность подстраховки. Наше предложение по поводу санкций предоставит администрации необходимые инструменты для обеспечения соблюдения ценового предела и укрепит нашу способность остановить военную машину Путина, — говорит его коллега Крис ван Холлен.

Поправки к закону «О полномочиях в области национальной обороны» напрямую никаких новых санкций в отношении РФ не вводят. Они имеют характер предупреждения для третьих стран и предусматривают снижение ценового потолка в течение трех лет, чтобы неуклонно лишать Россию ее нефтяных доходов. Возможно, американские законодатели не ожидают, что меньше чем за три года конфликтная ситуация разрешится.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тонкость данного момента заключается в том, что больнее всего американские «потолочные» санкции ударяют не по России, а по странам, которые являются импортерами нефти, причем не обязательно российской, объяснил NEWS.ru запутанный механизм вторичных санкций эксперт по энергетике Игорь Юшков.

Идея «потолка» состоит в том, что при такой предельной цене (ее, кстати, страны G7 пока еще конкретно не определили) отчисления нефтедобытчиков в российский бюджет окажутся ниже того уровня, который необходим для комфортного функционирования национальной экономики. Однако и страны, которые пытаются сохранять нейтралитет, те же Индия и Китай, оказываются перед выбором из одинаково не устраивающих их вариантов. Либо они продолжают покупать нефть по предлагаемым Россией ценам, и тогда им «прилетает» от США. Либо они подписываются под решением «семерки», и тогда они лишаются российских поставок, потому что в Москве уже предупредили, что торговать нефтью по цене «потолка» не намерены. Зато Россия готова дать им заметный дисконт к мировой цене. В противном случае российская нефть просто уходит с мирового рынка, из-за чего мировые цены на нее моментально возрастают, и импортерам нефти придется покупать ее не по $80, как сейчас предлагает Россия, а, условно говоря, по $200. При этом для российских нефтедобывающих компаний уход с мирового рынка все равно не приведет к их разорению, какую-то прибыль они сохранят за счет внутреннего рынка. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности

США и ЕС предлагают ограничить цену продажи российской нефти в третьи страны на уровне $40–60 за баррель при том, что средняя цена российской нефти составляет около $78.

В прошлом году, по данным ФТС РФ, на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта. По оценкам аналитиков, в случае введения ценового потолка на российскую нефть цены на мировых рынках могут взлететь до $150 долларов за баррель.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Халатное исполнение

Почти одновременно с внесением поправок двумя сенаторами их коллеги из комитета по международным делам провели слушания на тему: «Как продолжать давление на Россию и ее соучастников: изучение возможности новых санкций». Общее настроение участвующих в этом мероприятии сенаторов было не особо позитивным: большинство высказывали администрации США претензии как раз в том, что несмотря на численно большое количество антироссийских санкций Россия остается на плаву, а ее руководство сохраняет экономические возможности финансировать военные операции в Украине.

Глава комитета демократ Боб Менедес на открытии слушаний сделал упор на том, что США вводят санкции «не для наказания России, а чтобы ограничить возможности ее руководства и в конечном итоге вынудить его изменить поведение».

По словам сенаторов, санкции до сих пор не достигли того результата, для которых они вводились. Политики также поставили под сомнение, что и новые меры, предложенные в четверг их коллегами ван Холленом и Туми, не постигнет та же судьба. Сильнее всего сенаторы сомневаются в том, что такие страны, как Китай и Индия, испугаются вторичных санкций и не станут покупать российскую нефть по ценам, выше установленных решением G7.

Это тот достаточно редкий для американской политической рутины случай, когда демократы и республиканцы полностью сходятся в оценке деятельности администрации Джо Байдена на российском направлении и оценивают ее в лучшем случае «на троечку». Хотя Россия и терпит последнее время неудачи на поле боя, ее экономика совсем не подает признаков того, что она дышит на ладан, и Путин совсем не выглядит готовым сделать хотя бы шаг назад, сетуют сенаторы.

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press Джо Байден

Они упрекают исполнительную власть, что Белый дом и Госдепартамент халатно относятся к контролю за исполнением санкций, из-за чего множество стран продолжают экономические отношения с Москвой, как будто этих санкций нет вообще. Однако представители исполнительной власти (в частности, присутствующая на мероприятии замдиректора Казначейства Элизабет Розенберг) парируют, что «затягивание» как раз и является сознательной тактикой администрации США, и соответственно, это не провал санкционной политики, а «всё идет по плану». По ее словам, громить Россию в прямом военном столкновении доверено Украине, а задача Соединенных Штатов — «медленно душить» российскую экономику (слово «медленно» — это как раз то, что вызывает у американских законодателей фрустрацию).

Совершенно очевидно, что санкции до сих пор не искорежили российскую экономику в той мере, в которой мы ожидали. Вопрос в том, вынесем ли мы из этого урок, когда будем разрабатывать будущие санкции, — самокритично признал сенатор-республиканец Митт Ромни.

От американских политологов (в частности, из ультраконсервативного издания The National Interest) не скрылось, что несмотря на препирательства в комитете по международным делам, никто из присутствующих так и не назвал конкретные причины, по которым санкции пробуксовывают.