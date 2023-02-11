Самолет протаранил автобус в Лос-Анджелесе

Фото: Los Angeles International Airport/YouTube

Столкновение самолета с автобусом в аэропорту Лос-Анджелеса

В аэропорту Лос-Анджелеса самолет протаранил автобус. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, передает пресс-служба воздушной гавани на странице в социальной сети. Представители аэропорта опубликовали видео, на котором запечатлен момент столкновения.

Самолет, буксировавшийся сегодня вечером от ворот к стоянке, столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего около пяти человек получили ранения, — говорится в сообщении.

Пресс-служба от лица аэропорта поблагодарила спасателей как за быстрое реагирование на инцидент, так за работу по спасению пассажиров.

Ранее в Пулково самолет из-за погодных условий выкатился за пределы взлетной полосы во время руления. Рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск отложили, пассажиры улетели на резервном воздушном судне.

В авиакомпании уточнили, что капитан принял решение прекратить выполнение рейса и вызвать тягач. Пассажиров после инцидента доставили в аэровокзал на двух перронных автобусах.