Самая богатая собака в мире «продаёт» свой особняк, купленный у Мадонны

В Майами выставлено на продажу поместье, которое принадлежит немецкой овчарке Гюнтеру VI. Пёс является наследником немецкой графини Карлотты Либенштайн, умершей в 1992 году и очень любившей своего питомца, пишет Forbes.

Собака является талисманом итальянской Gunther Group, заключившей сделку о покупке дома для Гюнтера. Особняк был выкуплен у поп-звезды Мадонны, которая сама приобрела его в 1990-х годах за $7,5 млн. После он стал принадлежать богатейшей собаке, продаётся поместье за $32 млн.

История Гюнтера VI длится 20 лет. Графиня не имела наследников, поэтому завещала все свои миллионы любимому псу Гюнтеру III. Гюнтер VI унаследовал состояние от своего деда Гюнтера IV, оно выросло до $500 млн.

На самом деле всё имущество графини принадлежит Gunther Group, зарегистрированной на Багамах. Компания инвестирует в недвижимость по всему миру, включая дома в Тоскане, Флоренции, Милане, ей же принадлежит и особняк в Майами. Группа также вкладывается в издательское дело, спортивные команды, ночные клубы. Гюнтер — это талисман корпорации.

Поместье, в котором живёт самый богатый в мире пёс, расположено в элитном районе. Это закрытая резиденция с видом на залив Бискейн, огромным участком и доком для яхт. Площадь дома — 780 квадратных метров, он был построен в 1928 году, но после переделан. Его украшают большая коралловая лестница, арочные каменные входы, на территории есть бассейн и высажены пальмы.

Мы продали множество домов стоимостью в несколько миллионов долларов, но это определённо дом номер один. У него есть эксклюзивная история, ни один дом с этим не сравнится. Поместье располагается на огромном участке, окружённом королевскими пальмами, и демонстрирует захватывающий вид на залив, — рассказал агент по недвижимости Рути Ассулин, которому поручили оценить и выставить на продажу дом Гюнтера.

В гостиной дома висит портрет Гюнтера IV в позолоченной раме. Нынешний хозяин ведёт роскошный образ жизни. Вместе с кинологами, которые о нём заботятся, он путешествует по миру на собственном частном самолёте, ест икру и стейки. Гюнтер VI владеет яхтами и автомобилями, а также он купил на аукционе белый трюфель за $1,1 млн.

Ранее телеведущая Алёна Водонаева приобрела за 19 млн рублей квартиру для своего кота по кличке Эскобар. Теперь четвероногий питомец будет жить в 50-метровой двушке в историческом жилом комплексе в Хамовниках.