На самом деле необычное существо называется Urechis unicinctus, и научных аналогов латинского названия в европейских языках и русском у него нет. Своё прозвище морские черви получили из-за причудливого внешнего вида. Они могут достигать в длину 30 сантиметров, в азиатских странах их употребляют в пищу.
Как писал NEWS.ru ранее, океанариум в американском Чаттануге открыл необычный аттракцион. Специалисты подключили аквариум с электрическим угрём к рождественской ёлке. От того, сколько энергии вырабатывает рыба, зависит яркость иллюминации на дереве.