https://static.news.ru/photo/52b50938-1dfd-11ea-86ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BayNature

Тысячи червей, общеупотребительно называемых «рыбами-пенисами», вымыло на пляж Дрейкс Бич в американском штате Калифорния.

Нашествие вызвано недавними штормами, проходившими над штатом, они и подняли червей из-под земли, передаёт BBC.

'Penis fish' wash up on a beach in California https://t.co/SPttiTQgN3 — BBC News (World) (@BBCWorld) December 13, 2019

На самом деле необычное существо называется Urechis unicinctus, и научных аналогов латинского названия в европейских языках и русском у него нет. Своё прозвище морские черви получили из-за причудливого внешнего вида. Они могут достигать в длину 30 сантиметров, в азиатских странах их употребляют в пищу.

Как писал NEWS.ru ранее, океанариум в американском Чаттануге открыл необычный аттракцион. Специалисты подключили аквариум с электрическим угрём к рождественской ёлке. От того, сколько энергии вырабатывает рыба, зависит яркость иллюминации на дереве.